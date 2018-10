Estoril Praia e Varzim empatam em manhã de "enganos"

Lusa Comentários 14 Out, 2018, 15:05 | Futebol Nacional

A jogar em casa, instalado no quarto lugar e detentor do melhor ataque da prova (18 golos), o Estoril partia como favorito para a receção aos poveiros, mas viu o Varzim marcar no primeiro remate que fez no desafio, aos 23 minutos, depois do domínio inicial dos anfitriões.



Jonathan fletiu do flanco esquerdo para dentro da área e desferiu um remate cruzado em arco, que surpreendeu o guardião César Augusto.



Os estorilistas esboçaram então uma reação tão esforçada quanto desinspirada, intensificando a pressão, mas deixando o Varzim cada vez mais confortável para as transições rápidas. Apesar disso, foi feliz no caminho para o empate antes do intervalo, quando Stanley (37) fez autogolo com um cabeceamento para a própria baliza, na sequência de um pontapé de canto.



No segundo tempo, os erros continuaram a superiorizar-se às boas jogadas e o Varzim, comandado por Nuno Capucho, voltou a festejar, com o defesa João Gomes a assinar um novo autogolo na partida aos 57, numa repetição do equívoco de Stanley, igualmente após um canto.



As mexidas dos dois treinadores pouco ou nada alteraram o rumo do jogo, mas, entre todos os enganos do jogo, o Estoril soube enganar uma última vez o Varzim e salvou um ponto no fim dos descontos, quando João Gomes se redimiu num desvio após um livre e fez o 2-2 final, perante 10, face à expulsão de Stanley.



Jogo no Estádio António Coimbra da Mota, na Amoreira.



Estoril Praia - Varzim, 2-2.



Ao intervalo: 1-1.



Marcador:



0-1, Jonathan, 23 minutos.



1-1, Stanley, 39 (própria baliza).



1-2, João Gomes, 57 (própria baliza).



2-2, João Gomes, 90+4.



Equipas:



- Estoril Praia: César Augusto, Pedro Queirós, Diney, João Gomes, João Vigário, Aylton (Gustavo Costa, 79), Filipe Soares (João Patrão, 62), Wallyson, Matheus (Dadashov, 42), Sandro Lima e Roberto.



(Suplentes: Igor, Dadashov, Gustavo Costa, Gonçalo Santos, João Patrão, João Pedro e Furlan).



Treinador: Luís Freire.



- Varzim: Emanuel, Payne, Silvério, Nelson Agra, Mário Sérgio, Cherif (Baikoro, 66), Estrela, Nelsinho, Ruan Teles (Ruster, 85), Jonathan (Pavlovski, 88) e Stanley.



(Suplentes: Broetto, Sandro, Pavlovski, Canário, Júlio Alves, Baikoro e Ruster).



Treinador: Nuno Capucho.



Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Matheus (19), Filipe Soares (43), Stanley (47 e 89), Nelson Agra (53), João Gomes (67), Sandro Lima (71), Wallyson (71), Jonathan (71) e Ruan Teles (81). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para Stanley (89).



Assistência: Cerca de 800 espetadores.