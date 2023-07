Estoril Praia empata sem golos com Sheffield United no seu jogo de apresentação

Este foi o quarto ensaio de pré-época da 'turma' estorilista, depois do empate com o Sporting B (1-1), na academia dos ‘leões’, em Alcochete, e as vitórias sobre Mafra, há uma semana (3-1), e Belenenses, no sábado (2-1), ambos da II Liga.



Perante uma equipa que vai disputar a Liga inglesa de futebol na temporada 2023/24, o Estoril Praia realizou várias experiências no seu conjunto e apresentou uma equipa muito jovem, tanto no seu 'onze' inicial como no decorrer da partida, nomeadamente após o intervalo.



O emblema da Linha de Cascais protagonizou um primeiro tempo 'morno', no qual não criou qualquer situação de realce, e a equipa inglesa apenas chegou por duas ocasiões com relativo perigo à baliza estorilista, num livre direto de Chris Basham, aos 23 minutos, e num remate cruzado de John Fleck, à passagem da meia-hora.



A equipa da casa aproximou-se verdadeiramente de marcar pela primeira vez aos 63 minutos, quando João Carlos se escapou à defensiva visitante, mas não conseguiu desfeitear o guardião Wes Foderingham.



Os 'canarinhos' subiram de produção no início do segundo tempo, mas foi o Sheffield United a estar mais próximo de marcar, com três remates aos postes.



A primeira teve lugar aos 70 minutos, quando John Egan atirou ao poste direito, e as duas seguintes foram da autoria de Anis Slimane, que armou um 'pontapé de bicicleta' com estrondo ao travessão, aos 75 minutos, e um potente remate de fora da área, aos 85.



Sobre o final, o emblema da Amoreira esteve próximo de garantir o triunfo por Serginho Andrade, aos 90+1 minutos, mas o guardião opôs-se bem ao remate rasteiro do atacante estorilista e a partida terminaria sem golos.



O Estoril Praia estreia-se oficialmente esta temporada contra o Paços de Ferreira, que milita na II Liga de futebol, no sábado, às 20:30, também no Estádio António Coimbra da Mota, na primeira fase da Taça da Liga.







Jogo disputado no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.



Estoril Praia – Sheffield United, 0-0.







Equipas:



- Estoril Praia: Dani Figueira, Wagner Pina, Pedro Álvaro, Bernardo Vital, Tiago Araújo, Finn Dicke, João Marques, Ivan Pavlic, Heriberto Tavares, Rodrigo Martins e Cassiano Dias.



(Jogaram ainda: Jota, Diogo Dias, Volnei Feltes, Mor Ndiaye, Dele Yusuf, Ricardo Fernandes, Fran Pereira, Serginho Andrade, Guilherme Magalhães, Rodrigo Ramos, Bruno Amado, Martim Filipe e João Carlos).



Treinador: Álvaro Pacheco.



- Sheffield United: Adam Davies, Chris Basham, Jack Robinson, Chris Francis, Sai Saxhdev, John Fleck, Harrison Neal, Yasser Larouci, Ben Osborn, Iliman Ndiaye e Daniel Jebbison.



(Jogaram ainda: Wes Foderingham, George Baldock, Max Lowe, Miguel Frecketson, Sander Berge, John Egan, Anel Ahmedhodzic, Ollie Norwood, Anis Slimane, Will Osula, Andre Brooks e Louie Marsm).



Treinador: Paul Heckingbottom.







Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Harrison Neal (14) e João Marques (23).



Assistência: cerca de 1.000 espetadores.