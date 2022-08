Estoril Praia garante empréstimo de Shaquil Delos

O clube da Linha de Cascais informou que o defesa é cedido até 2023 e envergará a camisola "22" dos "canarinhos", segundo se refere num comunicado divulgado nas redes sociais.



O lateral direito de 23 anos esteve apenas uma época ao serviço do Nancy, em 2021/22, tendo contabilizado 34 jogos e duas assistências pelo emblema gaulês, que não evitou o último lugar e consequente despromoção ao terceiro escalão do país.



Shaquil Delos oferece também polivalência ao setor defensivo do Estoril Praia visto que poderá também alinhar como defesa central ou no lado esquerdo da defesa, o que poderá revelar-se de grande utilidade para Nélson Veríssimo, que desta forma recebe mais um reforço proveniente de França.



Antes de rumar ao Nancy, Delos passou pela formação do US Chantilly e do US Saint-Maximin, dos escalões inferiores franceses, antes de rumar ao Chambly, pelo qual se estreou como profissional na II Liga francesa e competiu entre 2017 e 2021.



Delos, que conta ainda com nacionalidade de Guadalupe, país pelo qual poderá estrear-se como internacional, é o 12.º reforço garantido pelo Estoril Praia para a nova temporada.



O lateral francês junta-se a Pedro Silva (ex-Vizela), Pedro Álvaro, Tiago Araújo (ambos ex-Benfica), Mexer (ex-Bordéus, de França), Gonçalo Esteves (emprestado pelo Sporting), Mor Ndiaye (ex-FC Porto), James Léa-Siliki (ex-Rennes, de França), João Carvalho (emprestado pelo Olympiacos, da Grécia), Tiago Gouveia (emprestado pelo Benfica), Rodrigo Martins (ex-Mafra) e Alejandro Marqués (emprestado pela Juventus, de Itália).