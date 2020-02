Estoril Praia goleia Casa Pia e já espreita os lugares de subida à I Liga

Os ‘gansos' foram os primeiros a marcar no estádio António Coimbra da Mota, ao minuto nove, por Rodrigo Dantas, mas os ‘canarinhos' deram a volta ao marcador ainda no primeiro tempo, com golos de Roberto (25) e Juninho (45+5), de grande penalidade.



Na segunda parte, o Estoril ampliou a vantagem e construiu a goleada com mais dois golos, apontados por Chiquinho (53 minutos) e Crespo (62).



Com este resultado, o Estoril Praia, que vai já na quarta vitória seguida na II Liga sob o comando de Pedro Duarte, soma 34 pontos e sobe ao quarto lugar, a um ponto do Mafra, quatro do Farense e seis do Nacional. Já o Casa Pia é cada vez mais último, com 10, a 11 do 16.º o Vilafranquense.



Com a subida de divisão na mira, o Estoril Praia entrou melhor no jogo no António Coimbra da Mota e, com cinco minutos, já tinha estado por duas vezes perto de inaugurar o marcador, com a bola a pisar a linha de golo sem que ninguém conseguisse o toque final.



O Casa Pia respondeu aos nove minutos e mostrou eficácia. Num remate de fora da área, tão espetacular como indefensável, Rodrigo Dantas fez a bola entrar no ângulo da baliza de Daniel Figueira e colocou os ‘gansos' na frente.



Inconformado, o Estoril Praia continuou no controlo do jogo, em ataque continuado, com o Casa Pia a explorar a cada posse de bola as costas da defesa ‘canarinha'. Aos 25 minutos, deu frutos a insistência da equipa de Pedro Duarte, com Roberto a conseguir a igualdade, num cabeceamento, em resposta a um cruzamento de Chiquinho na direita do ataque.



Já em tempo de desconto do primeiro tempo, Roberto foi tocado na grande área na sequência de um canto e o Estoril teve oportunidade soberana para ir para o descanso em vantagem. Juninho não tremeu no penálti e colocou o resultado em 2-1.



Na segunda parte, o Estoril Praia entrou determinado em evitar mais percalços e depressa encostou o Casa Pia às ‘cordas’. Aos 53 minutos, Chiquinho, em noite inspirada, recebeu a bola na grande área, evitou um adversário com uma finta de corpo e atirou colocado para terceiro, descansando os ‘canarinhos'.



O terceiro golo afundou os casapianos e catapultou o Estoril para uma exibição sólida, com Crespo, aos 62 minutos, a confirmar os números de goleada, aparecendo sozinho à boca da baliza para encostar um cruzamento rasteiro de Roberto.