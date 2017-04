Estoril-Praia impõe quinta derrota consecutiva ao Belenenses

Lusa 14 Abr, 2017, 18:00 / atualizado em 14 Abr, 2017, 18:00 | Futebol Nacional

Kléber (11 minutos), Allano (25) e Carlinhos (83) marcaram os golos dos `canarinhos`, tendo Maurides ainda empatado para os `azuis`, aos 22.

Com este resultado, o Estoril-Praia subiu provisoriamente ao 14.º lugar, com 28 pontos, enquanto o Belenenses segue no 12.º, com 32.