Estoril-Praia inicia época a 26 de junho

Mário Aleixo - RTP 06 Jun, 2017, 11:15 | Futebol Nacional

O Estoril-Praia vai iniciar os trabalhos da temporada 2017/18 no dia 26 de junho, na Amoreira, com vista à participação em mais uma edição da I Liga de futebol, depois do 1.º lugar no último campeonato.



Numa nota emitida no site oficial do clube da Linh', os estorilistas confirmaram a data de regresso ao trabalho sob as ordens do treinador Pedro Emanuel, que oficializou no passado mês de maio a sua continuidade no Estoril por mais uma época, após salvar a equipa da luta pela fuga à despromoção.



Apesar da pausa para as férias dos jogadores, o departamento médico do clube irá continuar a trabalhar durante este período, com tratamentos e trabalhos de ginásio.



A I Liga de futebol tem arranque marcado para 9 de agosto.