Estoril Praia mais eficaz vence em Faro e qualifica-se para a fase de grupos da Taça da Liga

Lusa Comentários 29 Jul, 2018, 19:27 | Futebol Nacional

Num jogo da segunda fase da prova, entre duas equipas da II Liga, a formação orientada por Luís Freire estreou-se oficialmente esta época com oito aquisições no 'onze' inicial e acabou por revelar-se mais eficaz, diante de um Farense que desperdiçou algumas boas oportunidades.



Após um início de jogo equilibrado, os estorilistas chegaram à vantagem aos 19 minutos, por Roberto, na recarga a um remate de Dadashov que o guardião internacional português Daniel Fernandes defendeu para o lado, de forma incompleta.



O Farense respondeu com uma atitude mais pressionante e, aos 29 minutos, Jorge Ribeiro cruzou para o desvio de Fábio Gomes, na pequena área, obrigando Thierry Graça, de reflexos apurados, a excelente defesa.



Até ao intervalo, foi o Estoril Praia a criar as melhores oportunidades, com Daniel Fernandes a defender remates perigosos de Aylton Boa Morte (32) e Dadashov (37).



Na segunda parte, o sentido de jogo foi quase sempre em direção à baliza do Estoril Praia e, logo aos 46 minutos, Fábio Gomes desperdiçou mais uma grande ocasião, atirando ao lado, de cabeça, após cruzamento de Tavinho.



Perante o ascendente algarvio, Thierry Graça foi uma das principais figuras da equipa forasteira, somando mais duas brilhantes defesas em situações de perigo de Alan Júnior (55) e Tavinho (72).



O Estoril Praia, que na segunda parte ia apostando no contra-ataque, acabou por 'matar' a partida aos 83 minutos, numa jogada de insistência de Filipe Soares, que viu Daniel Fernandes evitar o seu primeiro remate antes de concluir com sucesso.



O Farense ainda tentou reduzir - Jorge Ribeiro rematou à barra, na marcação de um livre direto (86) -, mas os estorilistas souberam segurar a vantagem.







Jogo no Estádio de São Luís, em Faro.







Farense - Estoril, 0-2.



Ao intervalo: 0-1.







Marcadores:



0-1, Roberto, 19 minutos.



0-2, Filipe Soares, 83.







Equipas:



- Farense: Daniel Fernandes, Filipe Godinho, Bruno Bernardo, Cássio, Jorge Ribeiro, Fabrício, André Vieira (Tavinho, 46), Markovic (Nuno Borges, 74), Alvarinho, Alan Júnior e Fábio Gomes (Irobiso, 62).



(Suplentes: Miguel Carvalho, Pedro Kadri, Tavinho, Irobiso, Fabinho, Nuno Borges e Michael).



Treinador: Rui Duarte.



- Estoril Praia: Thierry Graça, João Góis, Diakhité, João Gomes, Rafael Furlan, Patrão, Duarte (Gonçalo Santos, 84), Aylton Boa Morte, Sandro Lima, Roberto (Diney, 90) e Dadashov (Filipe Soares, 74).



(Suplentes: César, Monteiro, Filipe Soares, Vigário, Diney, Matheus Luiz e Gonçalo Santos).



Treinador: Luís Freire.







Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Alvarinho (45), Bruno Bernardo (52), Diakhité (52), Patrão (88)



Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.