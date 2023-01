Estoril Praia renova contrato com Joãozinho

O clube que disputa a I Liga portuguesa de futebol confirmou o acordo com Joãozinho com um pequeno texto colocado nas suas redes sociais, no qual informa: “A nossa braçadeira continua bem entregue, o Joãozinho renova por mais um ano e continua em casa”.



“Chegou ao 'Mágico' em 2019 e a história continua…”, pode ainda ler-se no mesmo texto dedicado ao esquerdino de 33 anos, que foi fundamental para a conquista do título da II Liga em 2020/2021 e chegou a acordo para prolongar o vínculo que o ligava ao emblema da linha de Cascais até ao final da presente temporada.



Além das palavras de alento que mereceu por parte do Estoril Praia, o próprio Joãozinho deixou uma curta declaração, mostrando-se realizado.



“Estou muito feliz por dar continuidade a este projeto, esta é a minha casa”, afirmou o lateral-esquerdo, que, no início da sua carreira, representou Olivais Sul e Olivais e Moscavide, no qual completou a sua formação.



O percurso sénior de Joãozinho iniciou-se no Mafra, na altura na II Divisão (terceiro escalão), e o experiente lateral construiu um longo histórico na I Liga, que inclui, além do Estoril Praia, várias temporadas no escalão máximo ao serviço de Beira-Mar, Sporting, Sporting de Braga, União da Madeira e Tondela, tendo ainda competido nas ligas de Moldova, Roménia, Bélgica e Chipre.