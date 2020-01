Estoril Praia rescinde com guarda-redes António Filipe

O jogador, de 34 anos, chegou ao Estádio António Coimbra da Mota no último verão, proveniente do Desportivo de Chaves, mas raramente foi opção regular na equipa comandada pelo técnico Tiago Fernandes, cumprindo somente cinco jogos em 2019/20.



Esta é já a terceira saída do plantel ‘canarinho’ na reabertura do mercado, após a formalização das transferências do médio brasileiro Kady Malinowski, de 23 anos, para o Vilafranquense, e do avançado Jonata, de 22, para o Alverca.