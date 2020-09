Estoril Praia supera Leixões e isola-se no segundo lugar da II Liga

Lisboa, 28 set 2020 (Lusa) – O Estoril Praia venceu hoje o Leixões 1-0, em jogo da quarta jornada da II Liga de futebol, e isolou-se no segundo lugar, numa partida em que teve ocasiões suficientes para conseguir uma vitória mais folgada.



O primeiro sinal de perigo dos estorilistas foi dado logo aos dois minutos, num cabeceamento de Hugo Basto após um canto, que só não deu em golo graças a uma grande defesa de Beto, na estreia do internacional português na baliza do Leixões. Pouco depois, foi a fez de Vidigal ficar perto de marcar, na sequência de uma excelente jogada individual, mas culminada com um remate fraco e à figura.



Num encontro competitivo e com um ritmo muito interessante, o Leixões conseguia discutir o jogo com os anfitriões, mas não tinha capacidade para desequilibrar no ataque.



Por sua vez, o conjunto de Bruno Pinheiro ainda ameaçou novamente a baliza da formação de Matosinhos por Vidigal e Yakubu, só que o golo chegou já em cima do intervalo (44), quando Zé Valente aproveitou um desentendimento na defesa nortenha e finalizou o lance que viria a fazer a diferença no jogo.



Após o reatamento, o Leixões assumiu a iniciativa, enquanto o Estoril se tornou mais calculista, explorando a retaguarda do Leixões com contra-ataques 'venenosos'. E foi dessa forma que o Estoril acabou por ficar sempre mais perto do segundo golo do que de sofrer o empate, apesar do assédio do Leixões nos últimos minutos e das muitas alterações do treinador Tiago Fernandes, que acabou por sair derrotado neste regresso ao estádio do clube que orientou na época passada.



Com este triunfo, o Estoril isolou-se no segundo lugar da competição, com nove pontos em quatro encontros, a três do líder Mafra. Já o Leixões permanece no 16.º posto, com apenas dois pontos em quatro rondas.



Jogo no Estádio António Coimbra da Mota, na Amoreira.



Estoril Praia - Leixões, 1-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcador:



1-0, Zé Valente, 44 minutos.



Equipas:



- Estoril Praia: Dani Figueira, João Diogo (Carles Soria, 89), Hugo Basto, Hugo Gomes, Joãozinho, Rosier, João Gamboa, Crespo (André Franco, 87), Zé Valente (Cícero, 72), Vidigal (Chiquinho, 80) e Yakubu Aziz.



(Suplentes: Thiago, Vital, Cícero, Chiquinho, Empis, Carles Soria, André Franco, Paulinho e André Clóvis).



Treinador: Bruno Pinheiro.



- Leixões: Beto, Edu Machado (Sapara, 72), Pedro Pinto, Brendon, Tiago André, Diogo Gomes, Bruno Monteiro (Lucas Lopes, 46), Jota (Paulo Machado, 63), Joca Samuel (Nené, 80), Jota Silva (Rui Pedro, 63) e Harramiz.



(Suplentes: Stojkovic, Sapara, Rui Pedro, Paulo Machado, Rafael Furlan, Nené, Lucas Lopes, João Pedro e Pana).



Treinador: Tiago Fernandes.



Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pedro Pinto (58), Yakubu (62), Lucas Lopes (78), Crespo (81), Chiquinho (82), Cícero (88) e Diogo Gomes (90+2).



Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.