Estoril Praia tem cerca de 30 casos e pediu adiamento do jogo com FC Porto

O Estoril Praia tem cerca de 30 casos positivos ao coronavírus SARS-CoV-2 e já solicitou o adiamento do jogo com o FC Porto, da 17ª jornada da I Liga de futebol, confirmou uma fonte ligada ao processo.