Estoril Praia tenta chegar à vice-liderança da I Liga no fecho da quinta jornada

Os estorilistas, que contabilizam três vitórias e um empate, podem beneficiar da igualdade 1-1 no clássico entre Sporting e FC Porto, ambos com 11 pontos (três vitórias e dois empates), mas precisam para isso de vencer o Tondela para se isolarem.



Em contraponto, a equipa treinada pelo espanhol Pako Ayesterán procura regressar às vitórias, algo que apenas conseguiu no arranque do campeonato, frente ao Santa Clara (3-0), somando depois disso derrotas com Vizela, Portimonense e Benfica.



As duas últimas visitas do Estoril Praia, que regressou esta época ao escalão principal, a Tondela, traduziram-se em vitórias, com a equipa da linha de Cascais a vencer por 3-2 em 2017/18 e 2-0 em 2016/17.



Também hoje, um pouco mais cedo, o Marítimo (12.º) recebe o Arouca (16.º), em casa do rival Nacional, na Choupana, por interdição do seu recinto, com os madeirenses apenas com mais um ponto, e quando nas quatro rondas anteriores têm, tal como o seu adversário, apenas uma vitória, mas mais um empate.



Tal como o Estoril Praia, o Arouca está esta época de regresso à I Liga e na última vez em que visitou o Marítimo, em 2016/17, perdeu por 3-1.



Com apenas dois jogos para se concluir a quinta jornada da Liga, destaque para a liderança reforçada do Benfica, depois de golear o Santa Clara (5-0), nos Açores, e beneficiar do empate entre os rivais Sporting e FC Porto (1-1), agora a quatro pontos.



Programa da quinta jornada:



- Sábado, 11 set:



Paços de Ferreira - Sporting de Braga, 0-0.



Santa Clara – Benfica, 0-5.



Sporting - FC Porto, 1-1.



- Domingo, 12 set:



Moreirense – Famalicão, 2-2.



Gil Vicente – Vizela, 2-2.



Boavista - Portimonense, 1-1.



Vitória de Guimarães - Belenenses SAD, 0-0.



- Hoje, 13 set:



Marítimo – Arouca, 19:00.



Tondela - Estoril Praia, 21:15.