Estoril Praia vence Belenenses em jogo-treino com golo decisivo de Fran Pereira

O conjunto da Amoreira já vencia ao intervalo, com um golo do também avançado Cassiano, mas o Belenenses entrou bem no segundo tempo e igualou através do médio Midana Sambu, aos 50 minutos. No entanto, Fran Pereira, que entrou em jogo na segunda parte, desequilibrou o teste em favor do Estoril Praia, marcando o golo que valeu a vitória pela margem mínima.



O treinador Álvaro Pacheco concedeu novamente a titularidade ao único reforço confirmado até ao momento, o avançado Heriberto Tavares, e lançou no 'onze' inicial alguns elementos da equipa sub-23 que estão a ser observados, nomeadamente o polivalente Rodrigo Ramos e os médios neerlandeses Finn Dicke e Ivan Pavlic.



No decurso do encontro, o técnico estorilista operou mais algumas alterações, fazendo entrar vários dos restantes sub-23 que trabalham com o plantel, casos de Wagner Pina, Fran Pereira, Guilherme Magalhães e Bruno Amado.



O principal destaque residiu na utilização do defesa Bernardo Vital. O defensor tinha regressado ao trabalho há apenas três dias, depois de ter participado no Europeu de sub-21 ao serviço de Portugal, e integrou a partida a partir do segundo tempo.



O Estoril Praia vai continuar a trabalhar nas suas instalações, tendo mais um jogo de preparação marcado para a próxima quarta-feira, data em que se apresentará aos seus adeptos e associados, recebendo os ingleses do Sheffield United, numa partida agendada para as 19:30, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.