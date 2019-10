Estoril Praia vence sem dificuldade a Oliveirense

Hugo Firmino, aos sete minutos, e Daniel Bragança, aos 11, colocaram o Estoril Praia na frente desde muito cedo, com Juninho a dilatara a vantagem perto do fim, aos 86 minutos.



Com esta vitória, o Estoril Praia ascendeu ao quarto posto, com 15 pontos, enquanto a Oliveirense permanece no penúltimo lugar da tabela, somando apenas cinco pontos.



Hugo Firmino abriu caminho ao triunfo estorilista, de cabeça, aos sete minutos, após uma bola parada, tendo Daniel Bragança confirmado a superioridade dos anfitriões, aos 11, com um remate de longe que Coelho não conseguiu afastar para fora, dando a impressão de que podia ter abordado melhor o lance.



A Oliveirense despertou já com uma desvantagem de dois golos, mas nunca teve argumentos para criar perigo junto da baliza de Dani Figueira, que foi chamado à ação sobretudo para travar alguns remates tímidos.



A formação lisboeta esteve sempre mais incisiva nas transições, mas limitou-se a controlar a vantagem, quebrando o ritmo frenético dos primeiros minutos e optando por uma circulação de bola mais lenta, que a Oliveirense também aceitou.



No segundo tempo, pouco ou nada se alterou nas estratégias dos dois conjuntos, mas a Oliveirense conseguiu obter mais posse de bola, embora tenha mantido uma distância considerável da baliza de Dani Figueira, por mérito da linha mais recuada do Estoril Praia.



Daniel Bragança esteve perto de ‘bisar’ aos 76 minutos, ‘enchendo’ o pé dentro de área, mas Coelho parou o remate do médio, emprestado pelo Sporting ao conjunto estorilista.



Aos 86 minutos, os ‘canarinhos’ dilataram o resultado para 3-0, por intermédio de Juninho, que substituiu Rafael Barbosa aos 69, atirando sem dificuldades na zona do segundo poste, após cruzamento rasteiro no corredor direito de Hugo Firmino.