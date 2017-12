Estreia de Bruno de Carvalho numa AG da Liga de Clubes

Mário Aleixo - RTP 29 Dez, 2017, 11:44 / atualizado em 29 Dez, 2017, 12:43 | Futebol Nacional

Pinto da Costa também está presente um dia depois de completar 80 anos.



O Benfica faz-se representar por Lourenço Coelho e Domingos Soares Oliveira.



A reunião está a ser acompanhada pelo jornalista da Antena 1, Paulo Vidal.





Recorde-se que o denominado G15, grupo de clubes da Liga que não inclui os três “grandes”, voltou a reunir-se, na quinta-feira, em Vila Nova de Gaia, de forma a preparar a assembleia de hoje (sexta-feira) e onde serão discutidas e colocadas para votação as cinco propostas deste grupo.Eis as cinco propostas selecionadas para apresentar na AG da Liga: cada clube pode emprestar seis jogadores, mas apenas num máximo de três a um clube; melhoria do VAR, designadamente com a instalação do mesmo número de câmaras em todos os jogos; alterar as taxas de transmissão televisiva; sanção aos dirigentes, que ao cabo de três castigos conduzem à perda de pontos dos respetivos clubes e fim do sorteio condicionado do calendário de jogos da 1ª Liga.