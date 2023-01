Estrela da Amadora ascende ao terceiro posto

A formação de Amadora somou os três pontos na Madeira e subiu ao último lugar do pódio, em igualdade pontual com o Académico de Viseu (27), com um golo solitário de Ronaldo Tavares ao minuto quatro do encontro da 16.ª jornada.



Os madeirenses, que jogaram há quatro dias para a Taça de Portugal, surgiram no embate caseiro desprovidos do influente Danilovic, admoestado com um vermelho por acumulação na prova ‘rainha’.



Apesar de protagonizarem a primeira situação de perigo, num livre convertido por Witi ao minuto três, que passou a rasar a barra dos ‘tricolores’, acabaram por sofrer um golo madrugador pouco depois.



O Estrela da Amadora, que se apresentou sem Amir Feratovic, expulso no empate ante o Trofense (2-2) da última ronda, respondeu no minuto seguinte com João Reis, na esquerda, a cruzar para Ronaldo Tavares, que surgiu livre de marcação entre os defesas insulares e encostou para a vantagem.



Os ‘alvinegros’, que tinham apenas seis opções no banco de suplentes, tendo Zé Gomes e Marakis a contas com lesões, tiveram nos pés do inconformado Witi a oportunidade de resgatar a igualdade, não fosse uma estirada de Bruno Brígido afastar o perigo.



O domínio seguiu do lado dos visitantes que esbarraram em Clayton em duas ocasiões, tendo o defesa central impedido o adversário de dilatar a vantagem, ao cortar a bola em cima da linha.



A cinco minutos dos 90, Filipe Cândido repensou a tática e apostou numa linha de três centrais e o resultado foi imediato, com o Nacional a subir as linhas e a não permitir que o Estrela da Amadora saísse do seu meio campo.



Foram várias as oportunidades criadas pelos nacionalistas, muitas até festejadas na bancada, mas o guardião Bruno Brígido não facilitou e segurou não só as investidas, como os três pontos entre as luvas.



Os madeirenses, que na última ronda interromperam uma série de seis jogos sem perder para a II Liga diante do Farense (1-0), somaram a segunda derrota consecutiva, mantendo-se na 13.ª posição, com 16 pontos.











Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.



Nacional – Estrela da Amadora, 0-1.



Ao intervalo: 0-1.







Marcador:



0-1, Ronaldo Tavares, 04 minutos.







Equipas:



- Nacional: Rui Encarnação, João Aurélio (Luís Esteves, 66), Clayton, Rafael Vieira, André Sousa (Paulo Vítor, 88), Gustavo Silva, Jota (Zé Manuel, 46), Carlos Daniel, Witi, Dudu (Bruno Gomes, 66) e Pipe Gómez.



(Suplentes: Lucas França, Paulo Vítor, Bruno Gomes, Luís Esteves, Zé Manuel e Rúben Macedo).



Treinador: Filipe Cândido.



- Estrela da Amadora: Bruno Brígido, Miguel Lopes, Kialonda Gaspar, Rui Correia, Jean Filipe, Aloísio, Mário Balbúrdia (Guzmán, 69), João Reis (Shinga, 74), Gustavo Henrique (Paulinho, 69), Régis (Ronald Pereira, 65) e Ronaldo Tavares (João Silva, 65).



(Suplentes: António Filipe, Wagner, Paulinho, João Silva, Shinga, Guzmán, Erivaldo Almeida e Ronald).



Treinador: Sérgio Vieira.







Árbitro: Diogo Rosa (AF Beja).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jean Filipe (33), Jota (43), Ronaldo Tavares (46), Clayton (64), Ronald Pereira (79), Witi (84), Kialonda Gaspar (85) e João Silva (90).



Assistência: 682 espetadores.