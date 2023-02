Estrela da Amadora chega à vice-liderança

A entrada para a segunda parte foi decisiva, com o Estrela da Amadora a marcar aos 54 minutos, por Ronaldo Tavares, de grande penalidade, e por Ronald, aos 66, tendo Lenny Lacroix reduzido aos 75.



Os ‘tricolores’ estavam a um triunfo de subir aos lugares de acesso à I Liga, mas pela frente tinham uns ‘encarnados’ reforçados por João Neves, que tem jogado pela equipa principal, e os nórdicos Andreas Schjelderup e Casper Tengstedt.



A equipa da casa entrou melhor e mais rematador, mas sem criar perigo, ao contrário dos ‘encarnados’, que viram Casper Tengstedt obrigar Brígido a uma grande defesa, aos 31 minutos, e Andreas Schjelderup desaproveitar uma grande penalidade, aos 34.



O norueguês atirou ao poste esquerdo na mais soberana ocasião de golo do primeiro tempo, com o conjunto da Amadora a regressar melhor do intervalo e a adiantar-se no marcador também de penálti, aos 54 minutos, por Ronaldo Tavares a concretizar o castigo máximo, a punir um empurrão de Lenny Lacroix a Ronald.



A equipa da casa ficou motivada com o golo e voltou a marcar menos de quinze minutos depois, novamente através de uma ação de Ronald, que aproveitou uma má reposição do guarda-redes Samuel Soares para estabelecer, aos 66 minutos, o 2-0.



Com algumas alterações na equipa, o Benfica B foi-se aproximando da baliza estrelista, reduzindo por Lenny Lacroix, após um livre lateral, com João Silva com um desvio infeliz a colocar a bola no adversário.



O Benfica B pressionou em busca do empate e conseguiu voltar a colocar a bola dentro da baliza, aos 90+5 minutos, por Henrique Pereira, num lance que acabou anulado por uma falta anterior.



O Estrela da Amadora conseguiu segurar a vitória e subir provisoriamente à vice-liderança da II Liga, com 37 pontos, numa 20.ª jornada na qual se encontram Farense (35) e Académico de Viseu (31), terceiro e quarto classificados, respetivamente.



O Benfica B desceu ao oitavo lugar, com 26 pontos, ficando à mercê de possíveis ultrapassagens por parte de Tondela (26 pontos), Penafiel e Oliveirense (ambos com 25 pontos).







Jogo no Estádio José Gomes, na Amadora.



Estrela da Amadora – Benfica B, 2-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Ronaldo Tavares, 54 minutos (grande penalidade).



2-0, Ronald Pereira, 66.



2-1, Lenny Lacroix, 75.







Equipas:



- Estrela da Amadora: Bruno Brígido, Kialonda Gaspar, Rui Correia, Mansur (Miguel Lopes, 72), Jean Felipe (Hevertton Santos, 83), Sebastián Guzmán, Mário Balbúrdia (Vitó, 83), João Reis, Diogo Salomão (Régis N’Do, 59), Ronald Pereira e Ronaldo Tavares (João Silva, 59).



(Suplentes: António Filipe, João Silva, Miguel Lopes, Vitó, Hevertton Santos, Kikas, Régis N´Do, Erivaldo Almeida e Manuel Figueiredo).



Treinador: Sérgio Vieira.



- Benfica B: Samuel Soares, Rafael Rodrigues, Lenny Lacroix, Diogo Capitão, João Neves (João Tomé, 46), Zan Jevsenak, Pedro Santos (Nuno Félix, 78), Maestro, Gerson Sousa (Ricardo Nóbrega, 78), Andreas Schjelderup (Henrique Pereira, 61) e Casper Tengstedt (Gilson Benchimol, 61).



(Suplentes: Leo Kokubo, Gilson Benchimol, Henrique Pereira, Ricardo Teixeira, Nuno Félix, João Tomé, Kiko Domingues, Luís Semedo e Ricardo Nóbrega).



Treinador: Luís Castro.







Árbitro: João Afonso (AF Bragança).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Zan Jevsenak (26), Sérgio Vieira (36), Lenny Lacroix (53), Gerson Sousa (57), Rui Correia (90+4) e Diogo Capitão (90+10).



Assistência: 2.772 espetadores.