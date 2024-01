Estrela da Amadora contrata Leonel Bucca

Com um percurso futebolístico passado na íntegra na Argentina, ao serviço de Unión, Deportivo Riestra e San Martín Tucumán, Leonel Bucca terá a sua primeira experiência no futebol europeu ao serviço dos amadorenses, orientados pelo técnico Sérgio Vieira.



Na última época, Leonel Bucca fez 31 partidas, com três golos apontados, no seu único ano a atuar pelo San Martín Tucumán, clube da segunda divisão do país sul-americano.



Leonel Bucca é o segundo reforço do mercado de inverno anunciado pelos "estrelistas", após o avançado brasileiro Rodrigo Pinho (ex-Coritiba), aumentando o leque de opções para atacar a segunda metade da temporada, que marca o regresso à I Liga de futebol.



O Estrela da Amadora é atualmente o 10.º posicionado da tabela classificativa, com 17 pontos, e visita na 17.ª ronda, que assinala o fim da primeira volta da I Liga de futebol, o Gil Vicente, 14.º, com 15, no domingo, pelas 15h30, no Estádio Cidade de Barcelos.