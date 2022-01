Estrela da Amadora e guarda-redes Joyce Anacoura rescindem contrato

"A SAD do Estrela da Amadora informa que chegou a acordo com o atleta Joyce Francesco Anacoura para rescisão amigável do contrato em vigor. Desejamos os maiores sucessos pessoais e profissionais ao Joyce", escreveram os 'estrelistas'.



Anacoura, de 27 anos, foi anunciado como reforço do conjunto amadorense em 07 de outubro de 2021 e sai do clube da Reboleira apenas três meses depois, sem qualquer jogo oficial realizado e com escassas três presenças no banco de suplentes da equipa.



O último clube do atleta tinha sido o Marítimo, no qual apenas alinhou na formação sub-23, em 15 jogos, em 2019/20, na sequência de uma passagem de duas épocas pelo Cova da Piedade, efetuando 17 jogos pelo conjunto principal e três pela equipa sub-23.



O guarda-redes dividiu a formação entre Inter Milão, Pavia, Parma e Juventus, clube que o emprestou a Cuneo, Pro Vercelli, Pontedera, Rimini, Casertana e Ancona, antes de ingressar no futebol português, terminando a terceira experiência, nos 'tricolores'.



A equipa principal do Estrela da Amadora, liderada pelo treinador Ricardo Chéu, ocupa o 10.º lugar da II Liga, com 22 pontos, e no domingo visita o Sporting da Covilhã, 15.º, com 15, em jogo a contar para a 17.ª e última ronda da primeira volta do campeonato.