Estrela da Amadora e Nacional empatam a zero

O Estrela da Amadora, que tem realizado um campeonato tranquilo e a salvo da luta pela manutenção (apesar de ainda não estar matematicamente assegurada), recebia na Reboleira um Nacional com esperanças de lutar pela subida à I Liga, ainda que ténues, em função do atraso pontual para a restante concorrência nos lugares cimeiros.



Nesse sentido, os madeirenses conseguiram criar uma situação perigosa aos cinco minutos, quando uma saída arrojada de Gonçalo Tabuaço, perante Danilovic, evitou males maiores para a equipa da casa, que ainda assim assumiria a iniciativa do restante encontro.



A primeira parte contou com algumas quebras de ritmo, motivadas por uma lesão muscular para cada lado - Tipote para o Estrela da Amadora e Rúben Freitas para o Nacional – e registaria mais uma situação de finalização para cada lado até ao intervalo: Madson ainda criou sensação de golo num livre direto, aos 17 minutos, e João Camacho atirou perto do poste esquerdo, aos 40.



O segundo tempo seguiu o caminho do primeiro, muito equilibrado e sem particulares motivos de interesse. Ainda assim, o Estrela criou sempre mais riscos no objetivo de abrir o marcador e ficou perto de o fazer por Paulinho, que, aos 77 minutos, proporcionou uma boa defesa a Vágner.



No restante tempo, e apesar dos esforços dos locais em chegar ao golo da vitória, a defesa insular mostrou-se à altura, segurando assim um nulo que não agradará particularmente a qualquer um dos conjuntos.



O Estrela, 13.º classificado, passou a somar 36 pontos, mais oito que o Trofense, que ocupa o lugar de play-off de manutenção, ao passo que o Nacional, sexto colocado, soma agora 45.



Jogo no Estádio José Gomes, na Amadora.



Estrela da Amadora – Nacional, 0-0.



Equipas:



- Estrela da Amadora: Gonçalo Tabuaço, Sérgio Conceição, André Duarte, Anthony Correia, Afonso Figueiredo, Aloísio Souza (Mamadou Traoré, 58), Chapi Romano (Xavi Fernandes, 58), Maestro, Diogo Salomão (Fabrício Simões, 75), Madson Souza (Ricardo Schutte, 75) e Leandro Tipote (Paulinho, 29).



(Suplentes: Nuno Hidalgo, Mamadou Traoré, Paulinho, Reko Silva, Fabrício Simões, Xavi Fernandes, Miguel Lopes, Ricardo Schutte e Michel Camargos).



Treinador: Ricardo Chéu.



- Nacional: Vagner Silva, Rúben Freitas (Baiano, 35), Júlio César, Rafael Vieira, José Gomes, Vladan Danilovic, Francisco Ramos (Filipe Chaby, 86) Jota Garcês (Rouai, 74), Rúben Macedo (Radivoj Bosic, 74), João Camacho (Dudu Silva, 86) e Bryan Róchez.



(Suplentes: António Filipe, Baiano, Ibrahim Alhassan, Bruno Gomes, Filipe Chaby, Rui Correia, Radivoj Bosic, Rouai e Dudu Silva).



Treinador: Rui Borges.



Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Júlio César (17), Leandro Tipote (25), Rafael Vieira (51), Madson Souza (52), Aloísio Souza (54), Anthony Correia (69), Xavi Fernandes (85), Rouai (90+3), Bryan Róchez (90+6) e Afonso Figueiredo (90+6).



Assistência: 4.332 espetadores.