Estrela da Amadora e Trofense empatam num jogo com duas expulsões

Pachu, aos 38 minutos, e Maiga, aos 61, colocaram o Trofense a vencer por 2-0, mas Ronaldo Tavares, aos 66, de grande penalidade, e Paulinho, aos 74, igualaram o encontro.



Com este resultado, o Estrela da Amadora assume o quarto lugar da I Liga, com 24 pontos. Já o Trofense permanece no penúltimo lugar, agora com nove.



Neste regresso ao Estádio José Gomes em jogos oficiais, após quase oito meses a 'saltitar' pelo Benfica Campus, no Seixal, Rio Maior, Leiria e Estádio do Jamor, o Estrela da Amadora viu-se reduzido a 10 elementos logo aos sete mintuos, quando Amir Feratovic foi expulso, depois de travar um ataque de Djalma que ficaria em posição frontal e isolado frente ao guarda-redes Bruno Brígido, o que acabou por ter forte influência no jogo.



Ainda assim, apesar de terem menos um elemento, os comandados de Sérgio Vieira mantiveram-se pressionantes e a comandar o jogo. O público presente no Estádio José Gomes ainda gritou golo, aos 22 minutos, quando Ronald bateu o guarda-redes Tiago Silva, após assistência de João Silva, mas encontrava-se em posição irregular, motivo pelo qual o árbitro eborense Luís Godinho acabaria por anular o golo.



No primeiro ataque perigoso, o Trofense inaugurou o marcador, aos 38 minutos, quando Vasco Rocha levou a melhor sobre a pressão alta 'tricolor' e passou a bola para Maiga e este desmarcou Pachu nas costas da defesa com um grande passe. O avançado brasileiro ganhou metros, entrou na área e rematou cruzado sem hipótese a Bruno Brígido.



Na segunda parte, com a entrada de Régis e Ronaldo Tavares, para os lugares de João Silva e Gustavo Henrique, respetivamente, o Estrela da Amadora entrou mais veloz.



O intuito era agitar o jogo e chegar rapidamente ao golo, até porque o Trofense estava com a tendência de baixar as linhas. E quando nada o fazia prever os forasteiros ampliaram a contagem.



Num livre rápido, a bola sobrou para Maiga, que, driblando vários adversários pelo corredor central, acabaria por fazer o 2-0, aos 61 minutos.



Aos 65, Kialonda Gaspar foi carregado na área do Trofense por Vasco Rocha e, na conversão da grande penalidade, Ronaldo Tavares fez o primeiro para os 'tricolores'.



Com isto, a formação da Amadora 'arregaçou as mangas', partiu para cima do Trofense e, aos 73 minutos, por duas ocasiões, esteve perto da igualdade, mas Jean Filipe e Kialonda Gaspar não conseguiram levar a melhor sobre Tiago Silva.



Contudo, Paulinho, que tinha entrado aos 72 minutos, viria a fazer o 2-2, aos 74, depois de um mau alívio do Trofense, após um primeiro remate de Ronaldo Tavares.



O jogo acabou por 'partir-se', com ataques a sucederem-se em ambos os lados. A expulsão de Marim Maia, aos 88 minutos, depois de atingir Kialonda Gaspar na zona do pescoço, colocou o Trofense reduzido a 10 elementos, mas o resultado não viria a sofrer alterações.