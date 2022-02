Estrela da Amadora e Varzim `anulam-se` e prolongam séries sem vencer

A equipa 'tricolor' defrontou o penúltimo classificado com esperança de regressar aos triunfos, depois de três desaires consecutivos, mas o clube nortenho, que não vence há sete rondas, até ameaçou mais na deslocação ao Estádio José Gomes, na Amadora.



O Estrela da Amadora está confortável na tabela classificativa, na 10.ª posição, com 30 pontos, enquanto o Varzim é 17.º e penúltimo, com 15, a nove dos lugares a 'salvo'.



Numa primeira parte pouco intensa e interessante, o Varzim dispôs da primeira grande ocasião da partida, aos 15 minutos, mas viu o guarda-redes Gonçalo Tabuaço efetuar uma grande defesa a um desvio de calcanhar de Heliardo, após assistência de Tavinho.



A partida prosseguiu com várias paragens e muito a meio-campo, sem jogadas de bom entendimento, mas a monotonia acabaria por ser travada por um remate de Chapi, do meio-campo, aos 37, num 'chapéu' a Ricardo que só terminou no poste, com estrondo.



Seria um grande golo dos 'estrelistas', mas até era o conjunto poveiro que estava mais atrevido no ataque e Tavinho, aos 45+1, voltou a progredir pelo flanco esquerdo para assistir Heliardo, mas um corte importante de Afonso Figueiredo manteve tudo igual.



A mesma toada continuou no segundo período, mas com a particularidade de o Estrela da Amadora ter enfrentado a derradeira meia hora em inferioridade numérica, devido à expulsão de Chapi, aos 58 minutos, a castigar uma entrada dura sobre Nuno Valente.



O Varzim aproveitou para ter mais bola, mas não foi capaz de materializar a posse em chances de golo, com o encontro a 'arrastar-se' até ao apito do árbitro, onde só dois remates, de Tomás (90) e Murilo (90+3) procuraram 'quebrar' a igualdade na partida.







Jogo realizado no Estádio José Gomes, na Amadora.



Estrela da Amadora - Varzim, 0-0.



Ao intervalo: 0-0.







Equipas:



- Estrela da Amadora: Gonçalo Tabuaço, Miguel Lopes, André Duarte, Afonso Figueiredo, Sérgio Conceição, Chapi, Mamadou Traoré, Madson (Michel, 86), Diogo Pinto (Xavi, 86), Salomão (Aloísio, 61) e Schutte (Paulinho, 55).



(Suplentes: Nuno Hidalgo, Tiago Melo, Aloísio, Maestro, Reko, Xavi, Miguel Rosa, Michel e Paulinho).



Treinador: Ricardo Chéu.



- Varzim: Ricardo, Leandro, André Micael, Cássio, Rego (Murilo, 81), Zé Carlos (Tomás, 72), Assis, Nuno Valente (Zé Tiago, 61), João Reis (Bruno Tavares, 61), Tavinho e Heliardo (Agdon, 46).



(Suplentes: Isma, Raí Ramos, Zé Tiago, Luís Silva, Tomás, Bruno Tavares, Murilo, George Ofosu e Agdon).



Treinador: Pedro Miguel.







Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Salomão (24), Zé Carlos (68), Madson (71), Leandro (71) e Tomás (73). Cartão vermelho direto para Chapi (58).



Assistência: 2.003 espetadores.