Estrela da Amadora e Vilafranquense empatam no fecho da 11.ª ronda da II Liga

Gustavo Henrique, aos sete minutos, colocou o Estrela da Amadora a vencer e Edson Farias, aos 77, selou o resultado.



Com este empate, o Vilafranquense ascendeu ao quinto lugar, que divide com o Feirense, com 17 pontos, enquanto o Estrela da Amadora partilha o sétimo posto com Tondela e Académico de Viseu, com 16.



Os 'tricolores' entraram melhor no jogo e logo aos sete minutos o avançado brasileiro Gustavo Henrique fez o 1-0, depois de um primeiro remate de Ronald, na sequência de uma bola ganha em profundidade por João Silva.



A equipa de Vila Franca, que vinha de quatro jogos consecutivos sem vencer, procurou reagir, mas o Estrela da Amadora baixou o bloco e encurtou os espaços, anulando, assim, as pretensões dos ribatejanos.



Aliás, acabaria mesmo por ser a formação da amadora a voltar a ter uma ocasião de golo quando João Silva, aos 34 minutos, apareceu nas costas de Suliman e rematou por cima da baliza defendida por Pedro Trigueira.



Perto do intervalo o Vilafranquense deu um sinal de vida, quando João Mário, de cabeça, fez passar a bola ligeiramente ao lado do poste direito da baliza de Bruno Brígido.



Na segunda parte, os comandados de Sérgio Vieira entraram mais fortes e, aos 47 minutos, João Silva, que surgiu isolado em corrida à entrada da área adversária, esteve perto de ampliar a contagem, contudo Pedro Trigueira acabaria por defender.



O Vilafranquense começou a crescer no jogo e, aos 70 minutos, o guarda-redes Bruno Brígido negou a igualdade a Leandro Tipote, que rematou forte de fora da área, contudo o guardião dos 'tricolores' nada pode fazer, aos 77, quando Edson Farias fez o 1-1, de grande penalidade, que castigou falta de Omurwa sobre João Mário, naquela que seria a última nota de destaque do encontro.











Jogo realizado no Estádio do Jamor, Oeiras, Lisboa.







Estrela da Amadora -- Vilafranquense, 1-1.



Ao intervalo: 1-0.







Marcadores:



1-0, Gustavo Henrique, 07 minutos.



1-1, Edson Farias, 77 (grande penalidade)







Equipas:



- Estrela da Amadora: Bruno Brígido, Jean Filipe, Omurwa (Shinga, 90+3), Gaspar, João Reis (Erivaldo Almeida, 90+3), Rui Correia, Aloísio (Ronaldo, 80), Gustavo Henrique (Diogo Salomão, 80), Latyr Fall, Ronald (Régis, 80) e João Silva.



(Suplentes: António Filipe, Diogo Salomão, Miguel Lopes, Ronaldo, Shinga, Hevertton, Luan, Régis e Erivaldo Almeida).



Treinador: Sérgio Vieira.







- Vilafranquense: Pedro Trigueira, Léo Alaba, Suliman, Anthony, Sílvio (Veiga 74), Ceitil, Ricardo Dias (Bernardo, 65), Luís Silva, Edson Farias (Edson Mucuana, 90+1), João Mário (90+1) e Leandro Tipote (Umaro Baldé, 74).



(Suplentes: Fábio Duarte, Thiago Freitas, Hermoso, Bernardo, Dioh, Umaro Baldé, Edson Mucuana, Veiga e Sambú).



Treinador: Rui Borges.







Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Alísio (49) e Sílvio (51).



Assistência: 476 espetadores.