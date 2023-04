Estrela da Amadora ganha e espreita subida à I Liga

Com este resultado, a formação da Amadora, que volta a ter mais dois pontos do que o Farense, chegou ao 20.º jogo consecutivo a pontuar no campeonato, somando 53 pontos, ao passo que os ribatejanos averbaram o segundo desaire seguido e ocupam o quinto posto, com 41 pontos.A partida que encerrou a ronda 28 até começou animada e logo aos seis minutos Ronaldo Tavares atirou ao poste na conclusão de uma boa jogada individual de Ronald Pereira à direita do ataque.Todavia, o ritmo foi caindo, com as duas equipas a preferirem a segurança ao invés do risco, e o resultado chegou ao intervalo sem golos.Aos 59, Nené ameaçou na conversão de um livre direto ainda distante e, na recarga, Sangaré não teve pontaria afinada para bater Bruno Brígido.Respondeu a formação comandada por Sérgio Vieira, aos 75, com Diogo Salomão, que tinha entrado minutos antes, a galgar vários metros e a obrigar Pedro Trigueira a uma defesa exigente.Mas se à primeira o guarda-redes do Vilafranquense conseguiu evitar o golo, à segunda nada pode fazer para evitar um excelente golo de Vitó, com um remate à entrada da área que coroou uma rápida transição ofensiva da formação da Amadora.Já em tempo de compensação, Nené, de cabeça, ainda ameaçou chegar ao empate, mas o resultado não mais se alterou.