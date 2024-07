Estrela da Amadora leva 27 futebolistas para estágio em Lousada

Entre os reforços, destaque para a presença do guarda-redes Francisco Meixedo (ex-FC Porto), dos defesas Danilo Veiga (ex-Rijeka, Croácia), Issiar Dramé (ex-Bastia, França) e Ferro (ex-Hajduk Split, Croácia), e ainda dos médios Paulo Moreira (ex-Varzim), Daniel Carvalho (ex-Vitória de Setúbal) e Tiago Mamede (ex-Sporting), faltando apenas Marko Gudzulic (ex-FK Vozdovac, Sérvia), que ainda não viajou para o país por falta de visto.



Também no plantel que segue para estágio encontram-se o médio Manuel Keliano, já regressado após ter estado ao serviço da seleção de Angola na Taça COSAFA, e ainda os avançados Régis Ndo, que deverá estar de saída do clube, e Capita, de volta depois de uma cedência aos israelitas do Hapoel Katamon na última temporada futebolística.



No grupo, constam seis jogadores que deverão alinhar na equipa B, do Campeonato de Portugal, ou nos sub-23, da Liga Revelação, nomeadamente o guarda-redes Alexandre Galvanito, os defesas Eurichano Setila, Georgii Tunguliiadi, Tiago Gabriel e Mayowa, e o avançado Caio Santana, que se encontram a fazer a pré-época no conjunto principal.



O presidente dos amadorenses, Paulo Lopo, já confirmou a assinatura de contrato com o médio argentino Alan Ruiz, mas também aguarda o visto para viajar e ainda não foi anunciado oficialmente como futebolista do clube, não integrando ainda este estágio.



Os 'tricolores' vão concluir o estágio com um duelo particular no derradeiro dia contra o Paços de Ferreira, da II Liga, regressando depois à Reboleira, defrontando ainda o Estoril Praia (I Liga), o Brentford (Premier League) e o Benfica B (II Liga).



O Estrela da Amadora, que fechou a temporada 2023/24 no 14.º lugar, com 33 pontos, vai visitar, na primeira ronda do campeonato 2024/25, o Sporting de Braga.







Lista dos 27 jogadores que seguem para o estágio do Estrela da Amadora:



- Guarda-redes: Bruno Brígido, Francisco Meixedo e Alexandre Galvanito.



- Defesas: Danilo Veiga, Eurichano Setila, Miguel Lopes, Issiar Dramé, Ferro, Georgii Tunguliiadi, Tiago Gabriel, Mayowa, Rúben Lima e Nilton Varela.



- Médios: Manuel Keliano, Paulo Moreira, Tashan Oakley-Boothe, Leonel Bucca, Daniel Carvalho, Léo Cordeiro e Tiago Mamede.



- Avançados: Capita, Caio Santana, Régis Ndo, Gustavo Henrique, André Luiz, Kikas e Rodrigo Pinho.