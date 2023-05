Estrela da Amadora perde com Nacional rumo ao play-off e promove Farense

Um golo do colombiano Pipe Gómez, aos 81 minutos, decidiu o encontro no Estádio José Gomes, com os insulares a conseguirem manter-se no 15.º lugar, o último de permanência automática, dois pontos à frente da BSAD, com uma ronda por disputar.



A partida começou com ligeiro atraso devido à indisposição de um adepto amadorense na bancada, que teve de ser transportado de ambulância para o hospital para realizar exames médicos.



O Estrela, obrigado a ganhar após o triunfo do Farense face ao Benfica B, na sexta-feira, iniciou a partida ao ataque e criou a primeira situação por intermédio de Ronaldo Tavares, com a avançado a rematar forte para defesa de Lucas França, após bom cruzamento de Hevertton no flanco direito.



A formação insular arriscou muito pouco no primeiro tempo, deixando a iniciativa de jogo ao Estrela da Amadora, mas os estrelistas tiveram pouco faro para golo.



Ronaldo Tavares foi uma seta apontada à baliza do Nacional, mas nunca conseguiu acertar com o alvo.



Kikas também dispôs de excelente situação para abrir o marcador, na sequência de um cabeceamento junto à pequena área, que saiu um pouco por cima da barra.



No entanto, o último lance de perigo antes do intervalo coube mesmo ao Nacional, com o central Paulo Vítor a atirar de cabeça à barra, após uma bola parada de Witi no flanco esquerdo.



No segundo tempo, o Estrela voltou a criar perigo na sequência de um desvio de cabeça de Kialonda Gaspar, que saiu junto ao poste direito da baliza de Lucas França.



Pouco depois, num rápido contra-ataque, Ronaldo Tavares voltou a testar os reflexos do guarda-redes Lucas França.



Com o ‘nulo’ a persistir, o técnico estrelista, Sérgio Vieira, arriscou ainda mais no ataque, mas foram os insulares a dispor de flagrante situação para abrir o ativo, aos 74 minutos, após remate fortíssimo de Clayton, desviado pelo corte ‘in extremis’ com a anca de Mansur para canto.



A ameaça traduziu-se depois em golo para o Nacional, aos 81 minutos, num lance de contra-ataque finalizado por Pipe Gómez, após assistência de Jota, através de um remate cruzado que saiu fora do alcance de Brígido.



No último minuto do encontro, Hevertton ainda disparou forte à barra da baliza insular, mas o lance esfumou-se e a partida terminou com o triunfo do Nacional.



Jogo no Estádio José Gomes, na Amadora



Estrela da Amadora – Nacional, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



0-1, Pipe Gómez, 81.



Equipas:



- Estrela da Amadora: Bruno Brígido, Kialonda Gaspar, Johnstone Omurwa (Latir Fall, 56) João Reis (Diogo Salomão, 68), Hevertton, Vitó (João Silva, 68), Mário Balbúrdia, Mansur, Kikas (Ronald Pereira, 55), Ronaldo Tavares e Régis Ndo (Capita, 62).



(Suplentes: António Filipe, João Filipe, Capita, Diogo Salomão, Jean Felipe, Latir Fall, Guzmán, Erivaldo e Ronald Pereira).



Treinador: Sérgio Vieira



- Nacional: Lucas França, Clayton, Rafael Vieira, Paulo Vítor, André Sousa, Ismael (João Aurélio, 90), Danilovic, Macedo (Gustavo Silva, 64), Carlos Daniel (Jota, 79), Witi (Pipe Gómez, 64) e Dudu.



(Suplentes: Encarnação, João Aurélio, Bruno Gomes, Luís Esteves, Jota, Sérgio Marakis, Pipe Gómez, Zé Manuel e Gustavo Silva).



Treinador: Filipe Cândido



Árbitro: Rui Costa (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lucas França (69), Clayton (75), Danilovic (78) e João Aurélio (90+5).



Assistência: 3.224 espetadores.