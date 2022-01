Estrela da Amadora prolonga contrato de André Duarte

”, escreveram os amadorenses.O jogador, de 24 anos, tem sido aposta como titular do treinador Ricardo Chéu, tendo feito até ao momento 13 encontros pelos tricolores nesta temporada, nove dos quais na II Liga – com um golo apontado -, três na Taça de Portugal e um na Taça da Liga.André Duarte foi contratado ao Praiense a meio da época transata, contando também passagens seniores por Alverca e Sacavenense, clube onde iniciou a formação, num percurso que contempla Estoril Praia, Loures, ADCEO, Camarate, Foot 21 e Sporting.

A equipa principal do Estrela da Amadora, liderada pelo treinador Ricardo Chéu, ocupa o 10.º lugar da II Liga, com 22 pontos, e no domingo visita o Sporting da Covilhã, 15.º, com 15, em jogo a contar para a 17.ª e última ronda da primeira volta do campeonato.