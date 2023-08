Estrela da Amadora renova contrato do treinador Sérgio Vieira até 2026

O técnico, de 40 anos, contra as expectativas gerais, recolocou o Estrela da Amadora no escalão maior do futebol português logo no seu primeiro ano no comando técnico da equipa, que ficou em terceiro lugar na II Liga e teve acesso ao play-off de subida.

Nesse play-off, disputado a duas mãos, o Estrela garantiu, frente ao Marítimo, na marcação de grandes penalidades, no estádio dos Barreiros, o regresso à I Liga, quebrando um `jejum` de 14 anos.

O contrato que estava em vigor de Sérgio Vieira expirava em junho de 2024, mas os responsáveis do Estrela da Amadora decidiram renová-lo desde já, bem como à respetiva equipa técnica.

Antes de chegar à Reboleira, Sérgio Vieira treinou Farense, Famalicão e Moreirense em Portugal, e os clubes brasileiros São Bernardo, América Mineiro, Ferroviária, Atlético Paranaense e Guaratinguetá.