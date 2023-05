Estrela da Amadora triunfa em Penafiel

Sérgio Vieira efetuou 10 alterações na equipa inicial e o Estrela ressentiu-se disso no primeiro tempo, soçobrando para os locais em dois momentos de inspiração: Roberto abriu o ativo aos 21 minutos, após trabalho individual, e voltou a ser decisivo no segundo tento, aos 29, anotado por Adílio Santos.



Simãozinho ainda acertou no ‘ferro’ da baliza do Estrela, que regressou diferente do intervalo e, no espaço de nove minutos, deu a volta ao jogo.



Jean Felipe reduziu de livre direto, aos 49, no minuto seguinte João Reis, uma das apostas para o segundo tempo, empatou, e João Silva, aos 55, colocou o Estrela, pela primeira vez, em vantagem no marcador.



A resposta do Penafiel chegou pelo inevitável Roberto, aos 58, num remate ao ‘ferro’, mas seriam os forasteiros a fechar a contagem perto no final do encontro, aos 87, por Capita, aproveitando defesa incompleta de Filipe Ferreira.



O Estrela da Amadora, que na próxima semana começa a discutir o play-off de acesso à I Liga 2023/24 com o Marítimo, terminou a presente edição da II Liga no terceiro lugar, com 63 pontos, enquanto o Penafiel corre o risco de baixar do atual 13.º lugar, com 39.



Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.



Penafiel – Estrela Amadora, 2-4.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Roberto, 09 minutos.



2-0, Adílio Santos, 28.



2-1, Jean Felipe, 49.



2-2, João Reis, 50.



2-3, João Silva, 55.



2-4 Capita, 87.



Equipas:



- Penafiel: Filipe Ferreira, Silvério, Filipe Cardoso, João Miguel, Simãozinho, Feliz (Édi Semedo, 74), Reko (Vasco Braga, 74), Diogo Batista, Bruno Pereira (Lucas Tagliapietra, 89), Roberto e Adílio Santos (Fábio Fortes, 79).



(Suplentes: Nuno Macedo, Lucas Tagliapietra, João Oliveira, Vasco Braga, Mica, Édi Semedo, Adriano Castanheira e Fábio Fortes).



Treinador: Hélder Cristóvão.



- Estrela Amadora: António Filipe, Rui Correia, Omurwa, Erivaldo (Capita, 67), Jean Felipe, Latyr Fall (Aloísio, 78), Guzmán, Michel Camargos (João Reis, 50), Luan (Kikas, 50), João Silva e Diogo Salomão (Vitó, 79).



(Suplentes: Wagner, João Reis, Aloísio, Vitó, Mário Balbúrdia, Capita, Kikas, Rafael Tavares e Ronald).



Treinador: Sérgio Vieira.



Árbitro: João Pinho (AF Aveiro).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Miguel (48), Simãozinho (54), Reko (67), António Filipe (82) e Omurwa (51 e 90+4). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Omurwa (51 e 90+4).



Assistência: Cerca de 200 espetadores.