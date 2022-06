Estrela da Amadora vai utilizar o Estádio das Seixas

”, informaram os estrelistas, em comunicado.O conjunto amadorense frisou também que “”, que o emblema da Malveira, sexto classificado da divisão distrital, confirmou, através das redes sociais.Em 18 de maio, o Atlético da Malveira emitiu um comunicado a confirmar a existência de um compromisso com a B SAD, despromovida à II Liga, para a cedência de instalações “conforme aprovado em assembleia do clube”, assim como com a Câmara Municipal de Mafra e com a União de Freguesias de Malveira e S. Miguel de Alcainça.Contudo, disse que “não corresponde à verdade a existência de qualquer compromisso de fusão entre Atlético Clube da Malveira e B-SAD”, como chegou a ser veiculado pela imprensa portuguesa, assegurando ainda que “os associados terão conhecimento em assembleia do clube” de “tudo o que possa surgir” entre os clubes.O Estrela da Amadora terminou a II Liga na 14.ª posição, com 37 pontos, enquanto a B SAD foi despromovida da elite ao terminar no 18.º e último posto, com 27. Já o Atlético da Malveira ocupa o sexto lugar da primeira divisão distrital lisboeta, com 53, sem hipóteses de subir ao Campeonato de Portugal, a apenas três jornadas do fim.