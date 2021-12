Estrela da Amadora vence em Penafiel

Diogo Pinto adiantou o Estrela, aos 74 minutos, na sequência de um livre, e Anthony Correia fechou as contas cinco minutos depois, aos 79, na cobrança de uma grande penalidade, garantindo um triunfo por números exagerados num jogo globalmente equilibrado.



Na classificação, o Penafiel, que não tinha perdido nas últimas seis jornadas, ocupa o quinto lugar, com os mesmos 23 pontos de Mafra, Desportivo de Chaves e Nacional, correndo o risco de se atrasar para os lugares de subida, ao passo que o Estrela da Amadora surge logo a seguir, com 22, por agora no nono lugar.



O Penafiel era favorito e teve mais bola e iniciativa, mas a primeira parte foi globalmente equilibrada e não teve grandes situações de perigo junto das duas balizas.



As exceções aconteceram logo no início, com Capela a subir no terreno pela esquerda e a causar algum pânico na área do Estrela, que respondeu, logo a seguir, a partir de uma precipitação de Caio Secco, fora da área.



Na segunda parte o Estrela surgiu mais atrevido, o jogo abriu e as oportunidades surgiram.



Sérgio Conceição protagonizou uma jogada de perigo para o Estrela, após trabalho individual, aos 54 minutos, com a resposta do Penafiel a chegar em dose dupla: Ronaldo Tavares assistiu Roberto, aos 68, e, dois minutos depois, recebeu a bola do colega na área, mas os remates saíram fracos.



Foi mais feliz na finalização o Estrela, que se adiantou logo a seguir, após livre à entrada da área, com a bola a ser ‘picada’ sobre a barreira para finalização de primeira de Diogo Pinto.



Quatro minutos depois, aos 74, Manuel Oliveira assinalou grande penalidade para a formação da Reboleira, por falta de João Amorim sobre Miguel Rosa, com o defesa Anthony Correia a marcar, fixando o resultado final.







Jogo no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.



Penafiel – Estrela da Amadora, 0-2.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Diogo Pinto, 74 minutos.



0-2, Anthony Correia, 79 (grande penalidade).







Equipas:



- Penafiel: Caio Secco, Edson Farias, Gonçalo Loureiro, Leandro Teixeira (Lucas Tagliapietra, 83), Ruca, Capela, Zé Valente (Vasco Braga, 63), João Amorim (Rui Pedro, 83), Robinho (Ronaldo Tavares, 63), Roberto e Édi Semedo (Feliz, 76).



(Suplentes: Nuno Macedo, Vitinha, Lucas Tagliapietra, Silvério, David Caiado, Vasco Braga, Feliz, Rui Pedro e Ronaldo Tavares).



Treinador: Pedro Ribeiro.



- Estrela da Amadora: Gonçalo Tabuaço, Tiago Melo, André Duarte, Anthony Correia, Sérgio Conceição, Chapi Romano, Mamadou Traoré, Afonso Figueiredo, Diogo Pinto (Miguel Rosa, 76), Paulinho (Fabrício Simões, 83) e Madson (Reko, 89).



(Suplentes: Nuno Hidalgo, Edu Duarte, Reko, Miranda, Bruno Fernandes, Fabrício Simões, Miguel Rosa e Leandro Tipote).



Treinador: Ricardo Chéu.







Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mamadou Traoré (31), Robinho (32), Capela (57), João Amorim (73), Ruca (87) e Edson Farias (89).



Assistência: Cerca de 500 espetadores.