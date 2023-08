Estrela da Amadora vence Troféu José Gomes antes da estreia na I Liga

Kialonda Gaspar e Regis Ndo marcaram os golos do triunfo do Estrela da Amadora na segunda parte. Jonathan Toro, médio hondurenho que reforçou o campeão angolano, após seis épocas no Académico de Viseu, fez o golo inaugural da partida para o Petro de Luanda.



Os comandados de Sérgio Vieira realizaram uma boa partida frente ao campeão angolano, depois de terem sofrido uma derrota na parte da manhã num jogo particular frente ao Belenenses (4-1), disputado na Cidade do Futebol, e que serviu de teste para o VAR na presente temporada.



Os adeptos 'tricolores' já puderam ver em ação alguns dos reforços da equipa recém-promovida à I Liga, casos do lateral esquerdo Shinga (ex-Covilhã), dos médios Pedro Sá (ex-Portimonense) e Léo Cordeiro (ex-Mafra) e dos avançados Alioune Ndour (ex-BSAD) e Léo Jabá (ex-São Bernardo, do Brasil).



Antes da partida, jogadores e elementos da equipa técnica do Estrela foram apresentados um a um no relvado do estádio José Gomes.



O Estrela da Amadora estreia-se na I Liga em 13 de Agosto, recebendo em casa o Vitória de Guimarães.