Estrela da Amadora vence União de Leiria e sobe à II Liga

O emblema da Reboleira terminou no primeiro lugar do agrupamento de promoção à II Liga, com 11 pontos, os mesmos do Torreense, que hoje venceu o Vitória de Setúbal (2-0), mas o Estrela da Amadora tem vantagem no confronto direto.

Em Leiria, o avançado brasileiro `tricolor` Paollo Madeira marcou os dois golos da partida ainda na primeira parte, aos 01 e 45 minutos.

O Estrela da Amadora esteve na época 2008/09 na I Liga e, embora tenha conseguido a permanência no campo, acabou por ser despromovido ao terceiro escalão do futebol português devido a problemas financeiros.

O clube ainda fez uma época no terceiro escalão, mas em 2010 acabou por ser declarado insolvente. No ano seguinte, o Estrela da Amadora foi refundado por seis sócios como Clube Desportivo Estrela.

O clube histórico do distrito de Lisboa fundiu-se, em julho de 2020, com o Club Sintra Football, o que lhe permitiu disputar ao Campeonato de Portugal como Club Football Estrela da Amadora SAD, tendo agora alcançado a subida à II Liga.