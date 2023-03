Estrela da Amadora "vingou" a única derrota na II Liga ao vencer o Torreense

O golo marcado por Ronaldo Tavares aos 23 minutos foi decisivo para o triunfo do Estrela, que segue no segundo lugar, apenas com uma derrota, sofrida frente ao Torreense, na primeira volta.



O emblema da Reboleira tem agora 46 pontos, a 10 do líder Moreirense e com mais quatro do que o Farense e sete do que o Académico de Viseu, equipas que ainda não disputaram as respetivas partidas desta ronda, enquanto o Torreense mantém os 31 pontos e segue provisoriamente no sétimo posto.



Os primeiros 25 minutos foram de domínio acentuado do Estrela da Amadora, que se adiantaria no marcador, aos 23 minutos, por Ronaldo Tavares, assistido por Rui Correia na pequena área, num lance muito contestado pela equipa visitante.



O Torriense tentou chegar ao empate, mas apenas conseguiu alguns pontapés de canto que não se materializaram em lances de real perigo, ao passo que o Estrela, sem tanto domínio, esteve ainda assim muito próximo de marcar aos 36 minutos, através de um remate de longe de Kikas, ao qual o guarda-redes Vagner reagiu com uma excelente defesa.



No segundo tempo, as oportunidades de golo não abundaram, num encontro cujo ritmo agradava ao Estrela da Amadora, com os dois guarda-redes a destacarem-se num lance cada.



Primeiro foi Brígido, que, aos 66 minutos, evitou que um livre lateral de Diego Raposo pudesse dar a igualdade ao Torreense, que, aos 86, viu Vagner defender um cabeceamento perigoso de Gaspar.



O Estrela segurou até final a magra, mas preciosa vantagem, sem que o Torriense conseguisse ameaçar o empate.







Jogo no Estádio José Gomes, na Amadora.



Estrela da Amadora -- Torreense, 1-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcador:



1-0, Ronaldo Tavares, 23 minutos.







Equipas:



- Estrela da Amadora: Bruno Brígido, Kialonda Gaspar, Rui Correia, Mansur, Jean Felipe, Sebastián Guzmán (Aloísio Souza, 73), Mário Balbúrdia (Latyr Fall, 62), João Reis, Capita (Régis N'Do, 62), Kikas (Diogo Salomão, 81) e Ronaldo Tavares (João Silva, 73)



(Suplentes: António Filipe, Joneston Omurwa, Aloísio Souza, João Silva, Diogo Salomão, Vitó, Latyr Fall, Hevertton Santos e Régis N´Do).



Treinador: Sérgio Vieira.



- Torreense: Vagner Silva, Nuno Campos, João Afonso, Gustavo Marques, Simão Rocha, Cícero (Jovan Lukic, 72), João Lameira, Diego Raposo (Juan Balanta, 82), Frédéric Maciel (Renato Santos, 61), João Vieira (Santiago Godoy, 72) e Patrick Fernandes (Harramiz, 61).



(Suplentes: Carlos Henriques, Guilherme Morais, Santiago Godoy, Harramiz, Juan Balanta, João Paulo, Renato Santos, Keffel Resende e Jovan Lukic.



Treinador: Pedro Moreira.







Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Cícero (15), Jean Felipe (45), Gustavo Marques (49), Rui Correia (66), Latyr Fall (71) e Jovan Lukic (87).



Assistência: 2.039 espetadores.