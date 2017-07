Eternos rivais juntos a jogar na Suíça

Mário Aleixo - RTP 13 Jul, 2017, 08:46 / atualizado em 13 Jul, 2017, 08:46 | Futebol Nacional

As duas equipas encontram-se na Suíça a realizar estágios curtos e a efetuar jogos-treino.



Benfica estreia caras novas



Os encarnados entram em ação, a partir das 19h00, frente ao Neuchatel Xamax, em encontro relativo à Uhrencup.



Ontem à chegada a equipa foi recebida em apoteose por cerca de 100 adeptos, a maior parte pertencente à Casa do Benfica de Romont.



Para o desafio desta noite as atenções prendem-se com a provável utilização dos reforços Seferovic, Willock, Arango, Chrien e Bruno Varela.



Sporting testa todas as opções



Meia-hora mais tarde, a partir das 19h30, os verde e brancos defrontam o Valência.



Tal como aconteceu frente ao Fenerbahçe o treinador Jorge Jesus voltará a rodar todos os jogadores em estágio de forma a perceber as opções que tem à disposição para atacar a nova época.



No jogo frente aos turcos o principal destaque foi Bruno Fernandes que evidenciou a classe do seu pé direito e visão de jogo.