Euro feminino: Portugal tem saldo negativo com a Espanha

Lusa 17 Jul, 2017, 15:45 | Futebol Nacional

A ‘Roja’, equipa orientada pelo selecionador Jorge Vilda, integrada no lote de favoritas a vencer o Europeu, foi quem teve a melhor prestação em todo o apuramento, com oito vitórias em oito jogos.



Nos dois jogos com Portugal, as espanholas venceram na Covilhã por 4-1 e em Badajoz por 2-0, em encontros em que a capitã espanhola Vero Boquete (um golo) e Soni Bermudez (um golo) marcaram, mas que são as grandes ausentes na competição que decorre na Holanda.



O técnico espanhol optou por deixar as duas jogadoras fora das 23 convocadas, o que gerou alguma surpresa.



Na história, é preciso recuar 20 anos, até 1997, para lembrar uma das poucas vitórias de Portugal frente à seleção ‘vizinha’, com um triunfo por 3-0, com golos de Maria João Xavier, Ana Rita e Paula Cristina.



Em cinco jogos, as espanholas somam três triunfos (2016, 2015 e 1994), contra dois de Portugal (1997 e 1983), mas a atual progressão do futebol feminino espanhol, ao nível da formação, tem dado outra visibilidade à sua equipa feminina.



A Espanha é atual 13.ª do mundo e os resultados nas sub-17 e sub-19, em que chegaram a ser campeãs europeias, anteveem um futuro capaz de contrariar a tendência para o favoritismo alemão ou do norte da Europa, em especial da Suécia.



Antes de chegar ao Europeu da Holanda, a Espanha goleou a Bélgica (7-0, em 30 de junho) e perdeu com o Brasil (2-1, em 10 de junho), enquanto Portugal tem uma vitória e uma derrota com o País de Gales (1-2 e 1-0, em 08 e 11 de junho).



O jogo de quarta-feira entre Espanha e Portugal (17:00 de Lisboa), que abrirá o grupo D do Europeu de futebol feminino, disputa-se no Estádio De Vijverberg, em Doetinchem, com arbitragem da sueca Pernilla Larsson.