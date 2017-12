Evangelista dá tolerância zero aos resultados combinados

Joaquim Evangelista revelou, em declarações ao jornalista Eduardo Gonçalves, ter apresentado disponibilidade para apoiar jogadores e dirigentes do Rio Ave e manifestou ter já uma articulação de posições com os presidentes da federação e da liga de clubes.



O dirigente da classe dos jogadores fez questão de afirmar a sua “tolerância zero” para com o fenómeno dos resultados combinados.



O sindicalista lembrou também que os resultados combinados são “um problema mundial” e não pactuará com quem está a procurar destruir a essência do desporto.