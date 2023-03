Evangelista espera bom resultado em Guimarães

Atualmente com 34 pontos no campeonato, numa situação que deixa o Arouca longe dos lugares de despromoção, Evangelista abordou a importância da partida com o Vitória de Guimarães, quinto classificado do campeonato e concorrente direto dos arouquenses aos lugares europeus, sem modificar o objetivo do clube, a manutenção no principal escalão matematicamente assegurada.", disse o técnico, em conferência de imprensa.O treinador do Arouca, que iniciou as carreiras de treinador e jogador no Vitória de Guimarães, assegurou que a sua ligação ao adversário "não vai aumentar o grau de dificuldade" e sublinhou o melhor momento da época dos vimaranenses, que venceram cinco dos últimos seis jogos no campeonato.", sublinhou.Evangelista fez também questão de referir que a sequência de jogos do oponente "só por si não ganha jogos" e definiu a "entreajuda e capacidade de sofrimento que o Arouca tem demonstrado" como os trunfos da equipa, assegurando que a formação da Serra da Freita "não sai da vila (Arouca) derrotada" à partida.O Arouca não poderá contar com o argentino Alan Ruiz, suspenso por ter visto o quinto amarelo frente ao Boavista, na jornada passada, uma ausência cuja importância o técnico não esconde.", lembrou.Além do médio, o treinador assumiu que é complicado que Opoku e Dabbagh, dois habituais titulares com problemas físicos, possam vir a ser opção, aos quais se junta Vitinho, vítima de lesão prolongada, mas vincou que as ausências "não são nada que tire o sono".Em jogo da 24.ª jornada da I Liga, o Arouca, sétimo classificado, com 34 pontos, defronta, às 18h00 de sábado, o Vitória de Guimarães, quinto, com 40, em encontro arbitrado por Hélder Malheiro.