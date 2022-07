Evanilson sofre contratura muscular no glúteo direito e falha treino do FC Porto

Segundo uma nota dos `dragões` no sítio oficial na Internet, o avançado juntou-se no boletim clínico ao defesa Wilson Manafá, que voltou a fazer trabalho de ginásio, treino condicionado e tratamento à rotura do tendão do joelho sofrida em dezembro de 2021.

Evanilson, autor do segundo golo dos atuais campeões nacionais na Supertaça, aos 33 minutos, acabou por ser substituído pelo dianteiro espanhol Toni Martínez ao intervalo, já depois de ter manifestado queixas físicas na coxa direita na reta final da primeira parte.

O FC Porto volta a trabalhar na terça-feira, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, para continuar a preparar o encontro com o Marítimo, da jornada inaugural da I Liga, agendado para sábado, às 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto.

Os `dragões` venceram no sábado pela 23.ª vez, em 44 edições, a Supertaça Cândido de Oliveira, ao baterem o estreante Tondela, da II Liga, por 3-0, no Estádio Municipal de Aveiro, com um `bis` do iraniano Taremi, aos 30 e 82 minutos, e um golo de Evanilson, aos 33.

No arranque da sua sexta época à frente dos campeões nacionais e detentores da Taça de Portugal, Sérgio Conceição conquistou a Supertaça pela terceira vez e igualou Artur Jorge como treinador mais titulado do FC Porto, com oito êxitos em todas as provas.

