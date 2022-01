Everton e Taarabt nos convocados do Benfica para Arouca, Seferovic de fora

O brasileiro e o marroquino estiveram ausentes do último confronto dos `encarnados`, diante do Moreirense (1-1), no Estádio da Luz, mas voltaram às escolhas do treinador Nélson Veríssimo, juntamente com o lateral Gil Dias.

Em sentido inverso, saíram da convocatória o ponta de lança suíço Seferovic e o médio francês Meïté, enquanto Radonjic, Ferro, Svilar, André Almeida e Gedson Fernandes continuam a não constar entre os convocados.

Na sexta-feira, o Benfica, terceiro classificado, com 41 pontos, visita o Arouca (17.º, com 14), em partida da 19.ª jornada da I Liga de futebol agendada para as 19:00, no Estádio Municipal de Arouca, com arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.

Lista dos 21 convocados:

- Guarda-redes: Helton Leite e Vlachodimos

- Defesas: Vertonghen, Otamendi, André Almeida, Morato, Grimaldo, Gilberto, Valentino Lazaro e Gil Dias

- Médios: Weigl, Diogo Gonçalves, Pizzi, Everton, Rafa, João Mário, Paulo Bernardo e Taarabt

- Avançados: Darwin Núñez, Yaremchuk e Gonçalo Ramos