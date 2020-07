Ex-defesa Artur Jorge assume comando técnico do Sporting de Braga

O antigo defesa central, de 48 anos, que alinhou quase toda a carreira no Sporting de Braga, treinou várias equipas dos ‘arsenalistas’, desde a formação (sub-15 e sub-19, como nesta época, interrompida por causa da pandemia de covid-19) até à equipa B, na II Liga, em 2012/13.



Pelo meio, teve passagens pelo Tirsense, Limianos e Famalicão, clube no qual se iniciou como treinador, em 2009/10, na III divisão.



Há pouco mais de um mês, o Sporting de Braga anunciou que Artur Jorge iria assumir o comando da equipa de sub-23.



Custódio Castro, de 37 anos, era o técnico dos sub-17 do Sporting de Braga quando foi chamado a substituir Rúben Amorim, contratado pelo Sporting, nos primeiros dias de março, tendo então assinado um contrato por duas épocas e meia.



Sob sua orientação, os ‘arsenalistas’ realizaram seis partidas, tendo perdido três, ganho duas e empatado uma, tendo caído para o quarto lugar por troca com o Sporting.



“O SC Braga agradece a Custódio o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos meses, enaltecendo também a sua conduta, condizente com o notável percurso que tem tido ao serviço deste clube”, lê-se no comunicado dos bracarenses.