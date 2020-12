Ex-futebolista do Moreirense Mohamed Abarhoun morre aos 31 anos

“Apresentamos as condolências a toda a família do futebol pela perda do falecido Mohamed Abarhoun, que deu muito à modalidade e carregou a camisola de várias categorias de seleções nacionais”, escreveu o organismo federativo nas redes sociais.Mohamed Abarhoun cumpriu sete internacionalizações pela seleção de Marrocos, incluindo três aparições no torneio de futebol dos Jogos Olímpicos Londres2012, e estava sem jogar desde março, quando foi detetada uma doença do foro oncológico.

O central vestiu a camisola do Moreirense entre junho de 2017 e dezembro de 2018, apontando dois golos em 46 jogos, depois de ter vencido dois campeonatos marroquinos pelo Athletic Tétouan, sendo transferido para os turcos do Çaykur Rizespor.





Moreirense recorda “grandes valores” do malogrado ex-futebolista Mohamed Abarhoun



O Moreirense apresentou condolências pela morte do ex-futebolista internacional marroquino Mohamed Abarhoun, ocorrida hoje, aos 31 anos, lembrando a passagem pelo clube da I Liga portuguesa entre 2017 e 2018.



“2020 tem sido um ano de grandes perdas para a família do Moreirense. Foi com uma tremenda tristeza que soubemos do falecimento de Mohamed Abarhoun, que representou o nosso clube durante duas temporadas”, escreveram os minhotos nas redes sociais.



Mohamed Abarhoun, que vestiu a camisola do Moreirense entre junho de 2017 e dezembro de 2018, apontando dois golos em 46 jogos, morreu hoje aos 31 anos, vítima de doença prolongada, anunciou a Real Federação Marroquina.



“Mais uma vez o futebol viu partir cedo demais um ser humano de grandes valores, sempre alegre e divertido e que rapidamente se ambientou ao nosso emblema. Neste momento de dor e sofrimento, desejamos as mais sentidas condolências”, finalizou.



O central cumpriu sete internacionalizações pela seleção de Marrocos, incluindo três aparições nos Jogos Olímpicos Londres2012, e venceu dois campeonatos pelo Athletic Tétouan antes de assinar pelo emblema da vila de Moreira de Cónegos em 2017/18.



Natural de Tétouan, Mohamed Abarhoun despediu-se do Moreirense há dois anos e rumou ao Çaykur Rizespor, tendo estado sem jogar pelo atual 11.º classificado da Liga turca desde março, quando detetou uma doença do foro oncológico.