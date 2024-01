Explicação das decisões dos árbitros em estreia na Taça de Portugal feminina

A explicação ao público em tempo real das decisões do árbitro com intervenção do videoárbitro (VAR) vai ter a primeira experiência em Portugal este fim de semana, em dois jogos da Taça de Portugal de futebol feminino.

O Sporting com o Albergaria, no sábado, e o Sporting de Braga frente ao Marítimo, no domingo, ambos da quarta eliminatória, vão ser os desafios pioneiros desta nova medida, que terá em Portugal um dos primeiros países a testar este sistema.



“O Conselho de Arbitragem, após autorização por parte do IFAB e da FIFA, decidiu utilizar o sistema de comunicação para público da decisão final do árbitro em jogadas de possível revisão da decisão ou decisões factuais, como por exemplo foras de jogo ou infrações cometidas dentro ou fora da área, para assinalar ou não um pontapé de penálti”, refere Federação Portuguesa de Futebol em comunicado.



Apesar de só estes dois encontros servirem de teste a este sistema, todos os oito jogos desta fase da Taça de Portugal feminina vão contar com a tecnologia VAR.



A autorização da FIFA e do International Board (IFAB), revelada na quinta-feira pelo conselho de arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF,) vai permitir que um árbitro possa explicar no estádio, em tempo real, uma decisão factual que tenha tomado, através de um sistema sonoro, enquanto os espetadores em casa ficarão elucidados através da transmissão televisiva.