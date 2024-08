Kaiki, de 20 anos, cumpriu a formação em solo brasileiro, tendo integrado a equipa do Água Santa, que, em 2023, chegou à final do campeonato paulista, na qual viria a perder com o Palmeiras (5-2 no agregado), orientado pelo português Abel Ferreira.



Na temporada passada, Kaiki estreou-se na Europa, mais concretamente pelo Estrasburgo, clube de onde chega agora ao oeste por empréstimo de uma temporada, ficando os 'azuis grená' com opção de compra do passe do futebolista brasileiro.