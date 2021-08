Extremo maliano Boubou Konté reforça Nacional

O extremo de 20 anos, chega ao clube madeirense, por empréstimo dos noruegueses do Sarpsborg 08, assinando um contrato válido até ao final desta temporada, ficando o Nacional com opção de compra.



Boubou Konté foi formado num clube do seu país natal, o Étoiles du Mandé. Em 2019 foi adquirido pelo Sarpsborg 08, equipa do principal escalão da Noruega, tendo sido emprestado em 2021 aos também noruegueses do FK Jerv.



Internacional pelas camadas jovens do Mali, tem como momento mais alto a conquista da Taça das Nações Africanas de sub-20, em 2019.