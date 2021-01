Extremo sul-africano Mayambela reforça Académica

O futebolista chega por empréstimo do Farense, clube do escalão principal, “no qual foi preponderante na caminhada dos algarvios na época passada", refere um comunicado da "briosa”.



Mayambela representou clubes como o Cape Town All Stars (África do Sul), Djugarden, Degerfors IF e IK Brage (Suécia) e os israelitas do Bnei Yehuda.