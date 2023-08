Extremo uruguaio Alfonso Trezza colmata saída de Antony no Arouca

Podendo atuar nos dois corredores, Trezza fez todo o seu percurso futebolístico no Nacional Montevideu, que inclui quatro temporadas como sénior, no qual adquiriu uma experiência de 139 jogos pelo emblema da principal divisão uruguaia, tendo apontado 12 golos.



No palmarés, conta com dois títulos de campeão nacional uruguaio e uma supertaça, bem como uma Taça Libertadores sub-20 conquistada, e, aos 24 anos, terá agora a sua primeira experiência fora no futebol europeu pela porta do Arouca.



Desfalcado pela recente saída de Antony para os norte-americanos do Portland Timbers, o Arouca alinhou com Morlaye Sylla e Jason Remeseiro nas alas do ataque nos três primeiros encontros oficiais da temporada, ganhando agora mais uma opção, onde podem jogar também jogadores como Miguel Puche e André Bukia.



O atacante de baixa estatura (166 centímetros) tem na velocidade uma das grandes vantagens no seu jogo e esteve, na passada quinta-feira, em evidência ao marcar no empate do Nacional Montevideu diante do Boca Juniors (2-2), a contar para a Taça Libertadores.



Será o terceiro jogador uruguaio do plantel dos ‘lobos’, que, depois de se reforçarem com o guardião Ignacio de Arruabarrena na época passada, já haviam contratado o central Matías Rocha no atual defeso, naquela que está a ser uma aposta forte dos arouquenses no mercado do país sul-americano.



Trata-se da oitava aquisição do Arouca, depois de Pedro Santos, Tiago Esgaio (empréstimo), Cristo González, Jason Remeseiro, Eboué Kouassi, Miguel Puche e Matías Rocha.



Após a vitória, por 2-1, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, na receção ao Brann, da Noruega, o Arouca desloca-se ao país nórdico para a partida da segunda mão, que se disputa às 18:00 de quinta-feira (hora portuguesa).