Fabiano deixa Sp. Braga e reforça Moreirense

Além de confirmar a “cedência a título definitivo” do brasileiro de 23 anos, o clube bracarense esclareceu ter mantido 50% dos direitos económicos referentes ao jogador que se estreou pela equipa principal "arsenalista" na época 2019/20, com dois jogos oficiais, antes de participar em 35 desafios da temporada 2021/22 e em 21 do ano transato.Emprestado aos turcos do Kasimpasa na segunda metade da época passada, o defesa representou ainda as equipas B, sub-23 e sub-19 do Sporting de Braga entre as temporadas 2018/19 e 2020/21, e realizou 28 partidas oficiais pela Académica em 2020/21, na II Liga, por empréstimo dos minhotos.Fabiano é o terceiro reforço dos "cónegos" proveniente do Sporting de Braga no período de transferências de verão, além do também lateral direito Dinis Pinto e do avançado Rodrigo Macedo, cedido.O Moreirense contratou sete futebolistas no defeso em curso, incluindo-se ainda nesse lote o guarda-redes Caio Secco, ex-Penafiel, e os defesas Gilberto Batista, que jogava na equipa B do Sporting, Maracás, ex-Paços de Ferreira, e Marcelo, oriundo do Dibba Al Fujairah, dos Emirados Árabes Unidos.