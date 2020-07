Fábio Cardoso diz que Santa Clara quer “sair de Alvalade com os três pontos”

"É isso que queremos na sexta-feira quando entrarmos em campo: é sair de Alvalade com os três pontos. Sabemos que o Sporting é uma equipa grande, que está a apresentar bom futebol e muitos bons resultados", declarou hoje Fábio Cardoso, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 31.ª jornada.



A conferência decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras, casa dos açorianos até final do campeonato devido à covid-19.



O plantel do Santa Clara gozou de dois dias de folga, o que, para Fábio Cardoso, foi "extremamente essencial" para a equipa conseguir "aguentar" os quatros jogos que faltam até ao final do campeonato.



O central da equipa açoriana referiu que a equipa tem de ser competente para derrotar os leões em Alvalade.



"Temos de ser competentes, fazer o que nos é pedido e eu espero sinceramente que consigamos sair de lá com os três pontos", assinalou.



O jogador de 26 anos chegou ao Santa Clara na temporada 2018/19, proveniente do Rangers (Escócia), tendo-se afirmado como um dos titulares indiscutíveis da equipa, tendo já realizado 30 jogos e apontado um golo esta época.



Devido às boas exibições, Fábio Cardoso diz estar "preparado" para "dar o salto" para um clube com outras ambições, apesar de reconhecer que esta não é a "altura ideal" para se "focar" na mudança de equipa.



"Faltam quatro jogos e quero dar o máximo possível e depois, no final, logo se vê. Mas sim, sinto que estou preparado e quero dar o salto", afirmou.



O jogador, que no Benfica foi colega de Rúben Amorim, diz não estar surpreendido com o "sucesso" do treinador, apesar de ressalvar que "trabalhou pouco" com o agora técnico do Sporting quando este era jogador dos ‘encarnados'.



"O sucesso penso que era expectável, porque já como jogador era alguém que se dedicava a 100% àquilo que fazia e [era] muito ambicioso. Portanto, em termos de sucesso é expectável e desejo-lhe a maior sorte do mundo, menos na sexta-feira", realçou.



Nos últimos três jogos, o Sporting registou duas vitórias, diante de Gil Vicente (2-1) e Belenenses SAD (3-1), e um empate frente ao Moreirense na última jornada (0-0).



O Santa Clara nas últimas três partidas arrecadou uma vitória frente ao Benfica (4-3) e somou duas derrotas, com Boavista e Marítimo, ambas por 1-0, nas duas últimas jornadas do principal escalão do futebol nacional.



O Sporting, terceiro classificado com 56 pontos, recebe o Santa Clara, nono com 38, na próxima sexta-feira, às 18h15, a contar para a I Liga de futebol.