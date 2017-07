Fábio Coentrão é do Sporting

05 Jul, 2017, 12:43 / atualizado em 05 Jul, 2017, 12:43 | Futebol Nacional

O jogador estará já esta tarde no treino do Sporting no centro de estágio de Alcochete.



O lateral esquerdo, de 29 anos, ficará em Alvalade uma época, por empréstimo do Real Madrid.



O futebolista já tinha feito exames médicos e só agora assina contrato devido a um desencontro com os “merengues” relacionado com a percentagem do salário do lateral que terá de ser garantida pelo Real Madrid, durante a época de empréstimo aos “leões”.



"Muito feliz por ter a oportunidade de jogar neste grande clube", escreveu o lateral esquerdo. A publicação do internacional português nas redes sociais provocou já várias reações, entre "likes" partilhas, agradecimentos e alguns insultos.